Pugilato, Tyson torna sul ring a 58 anni: l’incontro non sarà un’esibizione

Il prossimo 20 luglio ci sarà l’incontro di pugilato tra Mike Tyson, 58 anni, e la star di YouTube Jake Paul, 27 anni. Il match sarà disputato in otto round da due minuti ciascuno e si svolgerà a Dallas in Texas. Il combattivo sarà un vero e proprio incontro tra professionisti e non uno spettacolino, come annunciato dai due pugili e dagli organizzatori. Tyson non combatte un match professionistico da poco meno di 20 anni, mentre Paul nella vita ha sempre fatto l’influencer (o comunque non il pugile professionista).

Tyson torna sul ring a 58 anni

L’ultimo incontro professionale di Tyson risale al 2005 e la sua ultima vittoria nel 2003 contro Clifford Etienne. Il pugile migliore al mondo “voleva che fosse un combattimento da professionisti. Netflix voleva che fosse un combattimento da professionisti, quindi ho accettato“, ha detto lo sfidante Juke Paul sui social. Tyson e Paul saliranno sul ring la prossima estate in un match sulla distanza delle 8 riprese, ciascuna della durata di due minuti, e con guantoni del peso di 14 once, così da limitare la “potenza” del gancio di Iron Mike.

Gli appassionati hanno già le loro preferenze e vedono Paul favorito, anche se Tyson è sempre Tyeson. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma Netflix. Per chi vuole vedere il match in diretta nello stadio dei Dallas Cowboys basterà sborsare dai 170 agli 11mila dollari in base alla postazione richiesta. Business in business. (continua dopo la foto)

I due pugili

Girano video sul web in cui Iron Mike prende sul serio la competizione allenandosi a spron battuto nonostante i 58 anni d’età e la sua ultima apparizione sul ring risale a quando ne aveva 39. Tyson ha ottenuto 50 vittorie, di cui 44 per ko, ma ha subito anche sei sconfitte, come nel 1990, quando fu detronizzato da James “Buster” Douglas a Tokyo. Il suo ultimo mondiale risale al 2002, a Memphis, dove il britannico Lennox Lewis lo mando’ al tappeto all’ottavo round. Tyson ha battuto Clifford Etienne l’anno successivo ma ha poi subito due sconfitte contro Danny Williams nel 2004 e poi Kevin McBride nel 2005, annunciando poi, il suo ritiro dallo sport.

Jake Paul ha 20,5 milioni di followers su YouTube e 26 su Instagram, ha combattuto in totale 9 match, molti però anche con regolamenti non propriamente tradizionali, vincendone 8. Il ring è il suo campo da gioco, ma chiamarlo professionista è azzardato. Dunque ecco che qualcuno pensa che l’incontro sia solo una trovata pubblicitaria per far decollare l’evento.