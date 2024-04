Giro d’Italia 2024, la startlist: tutti i big in corsa per la maglia rosa

Ciclismo, Giro d’Italia 2024 – La Corsa Rosa è arrivata alla sua 107esima edizione e manca pochissimo alla partenza. Ecco tutti i nomi dei Big che vedremo in sella dal 4 al 26 maggio per le 21 tappe del Giro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giro d’Italia 2024: manca poco

Manca pochissimo alla partenza della nuova edizione del “Giro d’Italia”, la competizione tra le più amate tra gli appassionati di ciclismo. La gara avrà inizio il prossimo 4 maggio da Venaria Reale a Torino e si protrarrà fino al 26 maggio. Ad affrontare i 3.321,2 km del giro ci sono 176 corridori distribuiti in 22 squadre. Ecco quali sono i nomi dei protagonisti di questa edizione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Van Aert fuori dal Giro

Come già era stato anticipato, tra le fine dei corridori del prossimo Giro d’Italia non ci sarà Wout van Aert. Il ciclista ha rivelato di non essere riuscito a riprendere gli allenamenti dopo a brutta caduta del Giro di Fiandre che gli è costata 9 fratture. Ciononostante non mancheranno altre star al debutto. Lo sloveno Tadej Pogacar sembra essere il favorito e proverà a portarsi a casa il Giro d’Italia dopo aver conquistato già due edizioni del Tour in carriera. Dopo questa gara, il 25enne tenterà di vincere il Tour de France, con l’ambizione di eguagliare la doppietta conquistata per l’ultima volta da Pantani. Ma non mancano altri Big del ciclismo che renderanno la competizione ancora più accanita: vediamo chi.

