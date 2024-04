Liegi-Bastogne-Liegi 2024 Pogacar trionfa. Tadej Pogacar, il principale candidato alla vittoria, conferma le aspettative. L’atleta sloveno sferra l’attacco decisivo sulla Redoute (a -34,8 km) dopo un imponente lavoro di squadra, distanziando tutti i suoi rivali e conseguendo così il suo secondo trionfo alla Doyenne e la sesta vittoria in una classica monumento.

Il secondo classificato è Romain Bardet. Mathieu van der Poel non si distingue particolarmente, ma nella fase finale riesce a rientrare sul gruppo degli inseguitori e conquista la volata per il terzo posto. Tolta l’effimera resistenza di Richard Carapaz, nessuno rivede più il fenomeno della UAE Emirates, che bissa il successo del 2021 alla Doyenne e mette in bacheca la sesta Monumento. Pogacar premia anche il grande lavoro di squadra (su tutti un meraviglioso Domen Novak), al controllo delle operazioni per tutto l’arco della corsa.