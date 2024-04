Ufficiale, niente Giro d’Italia per van Aert: “Non riesco ancora ad allenarmi”

Wout van Aert salta il Giro d’Italia, la notizia è ufficiale. Wout Van Aert, classe 1994, è un ciclocrossista e ciclista su strada belga che corre per il Team Visma-Lease a Bike, professionista dal 2016. Il ragazzo purtroppo non potrà prendere parte al prossimo Giro d’Italia, che si terrà dal 4 al 26 Maggio 2024. La partenza sarà da Venaria Reale con passaggio a Superga nel giorno del 75° anniversario della tragedia del Grande Torino. Ultimo atto ancora a Roma, come nel 2023. (Continua a leggere dopo le foto)

La brutta caduta sofferta durante l’Attraverso le Fiandre non permetterà a Wout van Aert di prendere parte al Giro d’Italia 2024, in partenza sabato 4 Maggio. Il corridore della Visma ha riportato fratture multiple a clavicola, costole e sterno che non sono ancora completamente guarite e che, al momento, gli impediscono di allenarsi a pieno regime. Inoltre il belga ha ancora problemi di respirazione per una contusione a un polmone. Il ciclista ha dichiarato: “Non sono ancora riuscito a riprendere gli allenamenti. Sono contento del fatto che mi sento meglio e che le ferite e le fratture sofferte durante l’Attraverso le Fiandre stanno guarendo nel migliore dei modi. Ma ho ancora dolore al torace e una limitata capacità di movimento. Non riesco ancora ad allenarmi al massimo. Posso dire di essere riuscito a tornare in sella, ma non al punto da essermi allenato seriamente. Abbiamo deciso di non partecipare al Giro d’Italia. Per me è una grande delusione non essere in grado di competere per il secondo grande obiettivo della stagione. Ma in questo momento la salute è la cosa più importante. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi completamente”.