Si apre già con voci di possibili dimissioni l’avventura di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint-Germain. La stampa spagnola nelle scorse ore aveva infatti parlato di un “terremoto” tra le mura dello spogliatoio parigino con profonde increspature nel rapporto del tecnico con i giocatori e i contestuali dubbi riguardo il futuro di Mbappè e del direttore sportivo Campos.

Nelle scorse ore sarebbe però arrivato un tweet “rasserenante” di Luis Enrique che postando una foto in compagnia del proprio staff ha citato Dumas e i tre Moschettieri con l’iconico “Uno per tutti, tutti per uno”. Una citazione che non elimina totalmente le nubi su Parigi, ma che lascia pensare ad una permanenza dell’ex Ct della Spagna alla corte di Al-Khelaifi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kylian Mbappé nel corso di una gara di Nations League con la Nazionale francese (Photo by Christian Liewig – Corbis/Getty Images)

I dubbi di Luis Enrique: il futuro di Mbappè e Campos

Alla base dei motivi che avrebbero dovuto portare alle dimissioni di Luis Enrique dal Psg ci sarebbero i dubbi riguardo la permanenza di Mbappè in terra francese: l’attaccante ha rifiutato di rinnovare il contratto con il club parigino aprendo dunque alla possibilità di approdare al Real Madrid a parametro zero la prossima estate. L’attaccante francese, al centro di numerose voci di mercato, era stato escluso dalla tournée giapponese a cui ha preso parte la squadra di Luis Enrique, segno che il suo nome è presente nella lista dei cedibili. Oltre alla grana Mbappè, nella capitale francese ci sono dubbi anche sulla permanenza del direttore sportivo Luis Campos, l’uomo che – scrive Marca – ha fortemente voluto Luis Enrique al Psg.