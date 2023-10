Probabili formazioni di Napoli-Real Madrid

Oggi 3 ottobre alle ore 21:00 si giocherà Napoli-Real Madrid allo stadio Maradona di Napoli, una partita che vale per la seconda giornata del gruppo D di Champions League e che sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Le due squadre affrontano questo incontro con umori diversi: il Napoli ha battuto la prima partita il Braga in trasferta per 2-1 ma negli ultimi giorni ha dovuto trattare la “grana” Osimhen che, non sul campo ma fuori, è in rotta di collisione con la società dopo il video TikTok giudciato deridente dal calciatore e il suo staff. Al contrario il Real Madrid ha vinto all’ultimo istante la prima gara contro l’Union Berlino e ora sta vivendo un buon momento come certificato dai due successi di fila ottenuti in campionato dopo il passo falso con l’Atletico Madrid dello scorso 24 settembre. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jude Bellingham esulta per la rete messa a segno nell’ultimo minuto della sfida tra Real Madrid e Union Berlino

Tridente con Politano

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dovrebbe puntare sulla coppia Ostigard-Natan al centro della difesa, Rrahmani in panchina, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mezzo al campo, Lobotka dirige la regia con Anguissa e Zielinski a supporto. In attacco, il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia è pronto a sfidare a viso aperto la corazzata spagnola guidata dall’ex Carlo Ancelotti.

Vinicius in panchina?

Proprio l’allenatore italiano presenta qualche incertezza in formazione: Mendy ha recuperato e potrebbe riprendersi il posto a discapito di Camavinga, mentre a centrocampo Modric è in ballottaggio con Kroos. In attacco, Bellingham agirà alle spalle del tandem composto da Rodrygo e Vinicus. Non è tuttavia certa la presenza dal primo minuto del brasiliano insidiato in queste ore da Joselu.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Kroos, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti