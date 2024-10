Home | Principe William, la triste voce sul Natale in famiglia: cosa succede

Principe William, la triste voce sul Natale in famiglia: cosa succede. Secondo alcuni rumors pubblicati da una nota testata inglese, il primogenito ed erede al trono d’Inghilterra potrebbe passare un natale piuttosto solitario. Negli ultimi anni sono tanti i cambiamenti che hanno travolto la Royal Family britannica e sembra che il figlio di Re Carlo sia sempre meno disposto a venire a patti con gli obblighi famigliari, date le circostanze. Ma vediamo nel dettaglio qual è il pomo della discordia che mina l’armonia delle imminenti festività a Buckingham Palace. (Continua a leggere dopo la foto…)

Principe William, niente riunione di Natale?

Il rumor della testata britannica “Daily Beast”, riportato anche da “Il Messaggero” prende sempre più piede. Il principe William potrebbe non partecipare alla consueta riunione di famiglia natalizia se sarà presente un componente in particolare. Si vocifera infatti che i rapporti tra i due siano piuttosto tesi, tanto che l’erede al trono starebbe valutando di rinunciare alle festività in famiglia. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’insofferenza verso il fratellastro Tom

Secondo il quotidiano inglese, è “poco probabile” che il principe e sua moglie Kate Middleton prendano parte alla celebrazione quest’anno e non si può non pensare che il motivo siano proprio i dissapori e i rapporti tesi con Tom Parker-Bowles, il figlio della regina Camilla. Il “Daily Beast” informa infatti che il principe William sia decisamente insofferente al fratellastro tanto da non volerlo sentire nominare. Una fonte vicina alla famiglia reale aveva inoltre dichiarato al giornale che il primogenito di Carlo sia infastidito “modo di vivere discutibile” dei Tom.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva