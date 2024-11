Home | Auto si cappotta dopo il sorpasso, Luigi accosta per prestare soccorso ma viene investito

Stava procedendo verso la città, dove risiedeva, quando ha assistito a un incidente. Una macchina con a bordo due giovani donne è finita fuori strada e si è ribaltata nella scarpata laterale finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione. Da buon cittadino Luigi, ha messo le quattro frecce ed è sceso per poter dare loro un aiuto. Il suo gesto, fatto di buon cuore, gli è costato la vita.

Luigi muore davanti alla moglie

Luigi De Palma ha visto l’auto che l’aveva appena sorpassato uscire di strada e capovolgersi e, senza pensarci due volte, ha accostato per scendere e prestare soccorso. A bordo c’erano due giovani di 23 e 18 anni. Stando alla ricostruzione della polizia locale, la giovane al volante era una neopatentata che al momento di rientrare dal sorpasso – proprio nel punto in cui la carreggiata si restringe – ha perso il controllo della vettura. Forse si è spaventata, oppure la poca esperienza le ha giocato un brutto scherzo. L’auto è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi.

L’uomo di 84 anni era sordomuto e non ha sentito che proprio in quel momento stava sopraggiungendo un altra auto che lo ha investito. Così è morto Luigi De Palma, davanti gli occhi della moglie (sordomuta anche lei). L’incidente è avvenuto, lungo la due mari Grosseto Fano, all’altezza di Arezzo, a pochi metri dall’uscita in zona San Zeno.

