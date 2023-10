Meteo, scatta l’allerta in 18 regioni: cosa si abbatte sull’Italia

Previsioni meteo weekend. L’autunno è ufficialmente arrivato. Il mese di ottobre saluta nel modo più tragico il nostro paese. Già a partire dalla giornata di oggi è stata diramata l’allerta meteo in ben diciotto regioni italiane. Nel weekend il tempo potrebbe addirittura peggiorare. Le previsioni, infatti, non regalano buone notizie agli italiani. (Continua…)

Allerta meteo in 18 regioni

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per forti temporali in arrivo in alcune regioni del Centro-Nord. In particolare, l’avviso di allerta arancione riguarda alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. L’allerta gialla, invece, si estende ad altre 14 regioni italiane, tra cui Calabria, Emilia Romagna e Toscana per rischio idraulico, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria per rischio temporali e Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto per rischio idrogeologico. (Continua…)

Scuole chiuse in alcuni comuni

In alcuni comuni italiani, in seguito all’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, le scuole resteranno chiuse. In particolare nei comuni della Liguria, come Rapallo, Ne, Lavagna e in alcuni comuni della provincia di La Spezia, come Sarzana, Ameglia, Vezzano, Follo, Varese Ligure e molti altri ancora. Scuole chiuse anche in Toscana nei comuni della Lunigiana. (Continua…)

Previsioni meteo weekend

Stando alle previsioni degli esperti di 3BMeteo, il weekend sarà caratterizzato da un teso flusso di correnti umide sud occidentali associate a una vasta saccatura atlantica. Un grosso ciclone extratropicale proveniente dal Nord Europa continuerà a produrre perturbazioni che arriveranno anche nel nostro paese. Sono previste perturbazioni sul versante Nordovest del paese, ma anche su Alpi/Prealpi, pedemontane e alte pianure. Qualche pioggia non mancherà sulle regioni centrali tirreniche. Le regioni con più sole invece saranno quelle meridionali, eccetto per la Campania.