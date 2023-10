Home » Meteo, in arrivo il grande freddo e la pioggia: segnatevi queste date

Mentre le temperature sembrano resistere all’arrivo dell’autunno e molti si chiedono quando potremo finalmente assaporare un clima più fresco, una sorpresa meteo sembra essere in arrivo. L’Italia è stata recentemente colpita da una straordinaria ondata di calore con temperature superiori a 30 gradi in molte regioni italiane. Tuttavia, secondo le previsioni di 3bMeteo, sembra che il grande freddo e la pioggia stiano per fare il loro ritorno. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Leggi anche: Meteo, caldo record nel weekend: ecco dove

Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: cosa succederà il 17 Ottobre

L’anticiclone scandinavo

L’arrivo imminente dell’anticiclone scandinavo porterà una netta inversione delle condizioni meteo che abbiamo sperimentato nelle ultime settimane. Si prevede un drastico calo termico con una differenza di temperatura di ben 15 gradi rispetto alle temperature estive. Questo cambiamento sarà accompagnato da pioggia e maltempo, e non riguarderà solo l’Italia ma coinvolgerà l’intero continente europeo. Una massiccia perturbazione si sposterà dalla Penisola Iberica, spinta dalle correnti atlantiche, causando un radicale cambiamento nelle condizioni meteo.

Leggi anche: Meteo, tutto stravolto: arriva la neve, ecco quando e dove

Leggi anche: Meteo, purtroppo non ci sono buone notizie: come sarà il mese di ottobre

Temperature sotto la media

Secondo le previsioni di 3bMeteo, le temperature scenderanno notevolmente al Nord e in alcune regioni del Centro, con valori inferiori rispetto alla media stagionale. Durante la settimana che va dal 16 al 23 ottobre, le temperature più basse delle acque si scontreranno con masse d’aria fredda, aumentando la probabilità di forti temporali, piogge intense e grandinate. Nella settimana successiva, dal 23 al 31 ottobre, l’Italia continuerà a subire le conseguenze del blocco scandinavo, con piogge persistenti e l’infiltrazione di aria umida atlantica verso il Mediterraneo. Le temperature avranno solo lievi variazioni e rimarranno sopra la media al Centro-Sud. Tuttavia, alcune regioni, tra cui Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, potrebbero essere colpite da forti piogge, aumentando il rischio di allagamenti. Anche il Centro-Nord sarà soggetto a temporali intensi.

Ulteriori impulsi di instabilità

Verso la metà di ottobre, tra giovedì 19 e venerdì 20, è previsto un ulteriore impulso di instabilità che potrebbe portare piogge, temporali e, sorprendentemente, nevicate in alcune regioni settentrionali. Le piogge e i temporali colpiranno inizialmente Toscana, Lazio e Liguria, per poi estendersi a gran parte del Paese. Questi cambiamenti meteo indicano una marcata transizione verso una stagione più fredda e umida, che richiede l’attenzione di tutti coloro che saranno coinvolti da questa repentina inversione delle condizioni climatiche.