Sull’Italia insiste da alcuni giorni una vasta area di alta pressione responsabile di un caldo fuori stagione con temperature anche da record per il periodo. In alcune città italiane, sono stati registrati nella giornata di ieri, picchi fino a 32-33 gradi. Caldo e bel tempo quindi, ci accompagneranno nella prima settimana di ottobre. Ma poi? Ecco le previsioni di Mario Giuliacci. (Continua dopo le foto)

Meteo, ancora caldo a ottobre: quando finisce? Le previsioni di Giuliacci

Ancora caldo in Italia: l’estate non si appresta a finire. Secondo Mario Giuliacci, tutto il mese di ottobre sarà anomalo. “Sappiamo bene che dovrebbe essere un periodo ricco di perturbazioni e di piogge generose e diffuse, ma quest’anno sembra davvero non esserci uno sblocco nella prima metà del mese”, fa sapere il colonnello anticipando che l’estate continuerà imperterrita. Le temperature rimarranno elevate anche se la sera farà fresco: complici le notti più lunghe. (Continua dopo le foto)

Le conseguenze del caldo anomalo

Questo caldo anomalo però, avrà delle conseguenze negative sugli ecosistemi. In alta quota le temperature sono ancora troppo elevate, per non parlare del problema della siccità. Le piogge ci sono state al Nord, abbondanti e veloci. Per ristabilire l’equilibrio, servirebbero rovesci più abbondanti e continui nel tempo. Ma sembra che le piogge tipiche dell’autunno non arriveranno presto. “Al momento non si vedono nemmeno col binocolo”, fa sapere Mario Giuliacci sul suo sito ufficiale.