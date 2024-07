L’Italbasket crolla nel preolimpico con Porto Rico: ora la semifinale con la Lituania

Italia-Porto Rico. Gli azzurri del basket cedono sul parquet di San Juan per 80-69 contro i padroni di casa di Porto Rico. L’Italia supera dunque i gironi del Preolimpico come secondi in classifica e adesso affronteranno la Lituania in semifinale. (Continua…)

Preolimpico, Italia-Porto Rico: gli azzurri affondano

L’Italia del basket affonda contro Porto Rico al Preolimpico e chiude al secondo posto nel girone. Gli azzurri cedono nel quarto periodo, subendo un parziale di 23-12. La partita alla fine termina 80-69 per i padroni di casa.

Il secondo posto nel girone consente all’Italia di qualificarsi per le semifinale, dove incontreranno un avversario altrettanto ostico: la Lituania. L’Italbasket, inoltre, dovrà fare i conti con un’altra grana: Danilo Gallinari, migliore in campo per l’Italia contro Porto Rico, è uscito nel finale per un problema al ginocchio.