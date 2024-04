Italbasket, il programma preolimpico: il 25 giugno amichevole con la Spagna. La Nazionale di pallacanestro italiana è la selezione dei migliori giocatori di nazionalità italiana. Viene gestita dalla FIP e partecipa ai tornei internazionali di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA. Ha vinto due volte l’EuroBasket nel 1983 e nel 1999 e per due volte è arrivata seconda al torneo olimpico nel 1980 e nel 2004 vincendo 2 medaglie d’argento. Tra le nazionali tuttora esistenti è quella che, dopo la Spagna, ha vinto più medaglie ai campionati europei, dieci. Definito il quadro completo del programma per il Preolimpico con le due amichevoli successive al training-camp di Folgaria. L’Italia giocherà il 23 giugno a Trento contro la Georgia e il 25 giugno a Madrid contro la Spagna. Poi volerà a Miami e, da lì, si trasferirà a San Juan, a Porto Rico. (Continua a leggere dopo le foto)

La preparazione dell’Italbasket per il Preolimpico di Porto Rico si chiuderà sul parquet del Wizink Center di Madrid martedì 25 Giugno, con l’amichevole extra-lusso contro la Spagna di coach Sergio Scariolo. Sarà la sfida numero 68 della storia tra Italia e Spagna, che tornano così a incrociarsi dopo le partite valide per la qualificazione ai Mondiali del 2023, quando gli Azzurri persero in overtime a Pesaro ma vinsero poi in trasferta a Caceres. La nazionale azzurra comincerà con il classico ritiro a Folgaria tra il 14 e il 21 Giugno e poi, dopo le due amichevoli citate, volerà a Miami il 26 Giugno per raggiungere San Juan il 29. Qui affronterà Bahrain e i padroni di casa di Porto Rico nelle due partite del gironcino iniziale: le prime due classificate avanzeranno alle semifinali, dove incroceranno le prime due dell’altro raggruppamento composto da Lituania, Costa d’Avorio e Messico.