L’Italbasket verso il torneo pre-olimpico: le parole forti di coach Pozzecco (VIDEO)

Basket. Gianmarco Pozzecco sta guidando la Nazionale di pallacanestro italiana verso le Olimpiadi 2024, ma la strada non è ancora segnata e ci sono prima alcune sfide da affrontare per qualificarsi. La passione dell’allenatore è emersa in un discorso motivazionale pronunciato durante il ritiro degli Azzurri che ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gli azzurri in ritiro in vista delle Olimpiadi

Gli Azzurri sono al lavoro e la squadra è ora impegnata in un ritiro di Folgaria in vista dei Giochi di Parigi. L’obbiettivo è quello di conquistare le qualificazioni per le Olimpiadi che si svolgeranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto nella capitale francese. Con loro c’è anche il coach Gianmarco Pozzetto che si è dimostrato determinato a riportare in scena la grande vittoria del 2004. Alle Olimpiadi di Atene, l’allora giocatore friulano era sceso in campo e aveva accompagnato gli Azzurri verso il secondo posto sul podio.

Italbasket, Pozzecco motiva la squadra

Con i suoi lunghi anni di esperienza, il coach Gianmarco Pozzecco sa bene quanta dedizione e sacrificio siano necessari per affrontare un’Olimpiade. L’allenatore è stato uno delle stelle della Nazionale di pallacanestro guidata da Charlie Recalcati e il ricordo dell’argento è ben vivido nella memoria. Vent’anni dopo quella vittoriam Pozzecco torna in veste di guida tecnica degli Azzurri e la sua energia è già trapelata da un video in cui parla ai giocatori durante il ritiro a Folgaria. (Continua a leggere dopo la foto…)

