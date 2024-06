LBA, l’Olimpia Milano si prende la prima finale scudetto

L’Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna nelle finali scudetto della Serie A di basket. È troppo presto per parlare di una vittoria che può decidere un’intera serie, ma il trionfo sul Bologna, tra l’altro in casa loro, alla Segafredo Arena, è un risultato importante per la formazione di Messina. La partita è finita 86-75 con una rimonta incredibile ai supplementari. (Continua dopo le foto)

LBA, l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna e vince gara-1

L’Olimpia Milano batte 86-75 la Virtus Bologna. Il match parte a favore delle Vu Nere, che volano anche sul +10 (29-19). Gli ospiti riprendono il controllo al terzo quarto. Nell’ultimo periodo, continua la lotta punto su punto ma se si va all’overtime è grazie alla tripla di Shabazz Napier che vale il 68-68. Nel supplementare, poi, è Shavon Shields a ribaltare completamente la situazione, suoi chiudendo addirittura a quota 25 con 6/7 dall’arco. Così, Milano centra subito un successo importantissimo se si considera che in stagione, tra campionato ed Eurolega, non era mai arrivata una vittoria in trasferta nelle partite tra Virtus e Olimpia. Sabato si disputerà gara-2, ancora alla Segafredo Arena. (Continua dopo le foto)

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 75-86

(19-14, 14-11, 15-29, 20-14, 7-18).

(19-14, 33-25, 48-54, 68-68, 75-86).

Virtus Bologna: Cordinier 14 (8 reb), Lundberg 10, Belinelli 14, Pajola 7, Dobric, Mascolo n.e, Shengelia 16 (8 reb), Hackett 3, Polonara, Zizic 8, Dunston, Abass 3. Coach: Banchi.

Olimpia Milano: Bortolani n.e, Tonut 2, Melli 8 (7 reb), Napier 21, Ricci, Flaccadori, Hall 18 (7 reb), Caruso n.e, Shields 25, Mirotic 7, Hines 5, Voigtmann. Coach: Messina.