Home | LBA, Spahija dopo lo scontro con Tucker per un cambio: “Tutto risolto, ma sono io l’allenatore”

Durante il match di Gara 2 tra Reyer Venezia e Reggio Emilia c’è stato uno scontro a bordo campo tra Rayjon Tucker e Neven Spahija. Il duro faccia a faccia è avvenuto dopo un cambio ordinato dall’allenatore e mal digerito dal cestista. Spahija, dopo la gara, ha rotto il silenzio in sala stampa. (Continua…)

Leggi anche: Serie A, Trento batte Milano al fotofinish con una magia di Baldwin

Leggi anche: Italbasket, il programma preolimpico: il 25 giugno amichevole con la Spagna

LBA, Tucker contro Spahija

Durante la partita tra Reyer Venezia e Reggio Emilia, mentre il risultato era sul 48-31 e mancavano oltre sette minuti da giocare nel terzo periodo, Rayjon Tucker è stato sostituito e non l’ha presa bene. Il cestista ha avuto un duro faccia a faccia con il suo allenatore, che ovviamente ha risposto alle proteste del suo giocatore.

Dopo la gara, Spahija ha rotto il silenzio in sala stampa: “Sono cose che succedono. Io sono l’allenatore, cambio il giocatore e nessuno mi dice quando deve entrare o uscire. Sono io il capo. Rispetto i miei giocatori tantissimo, mi piace la mia squadra e sono bravissimi ragazzi. Adesso siamo ai playoff e devi giocare per la squadra. Se il coach dice di uscire, esci. Se dice di entrare, vai dentro. Ha riconosciuto l’errore e ha chiesto scusa. Ci siamo abbracciati e andiamo avanti. Non è una cosa importante”.