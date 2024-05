Serie A, Trento batte Milano al fotofinish con una magia di Baldwin

Basket Serie A, Trento batte Milano al fotofinish grazie a Baldwin. La Lega Basket Serie A è la massima divisione professionistica del campionato italiano di pallacanestro. Il torneo, organizzato dalla Lega di pallacanestro, è posto sotto l’egida della FIP. Nella giornata di ieri 12 Maggio 2024 si sono sfidate l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano e la Dolomiti Energia Trentino. Con dieci secondi sul cronometro e un punto da recuperare, Trento sceglie di andare all-in dal suo grande leader offensivo. Proprio come, pochi istanti prima, aveva fatto Milano riassaporando un fugace sorpasso con un 2/2 dalla lunetta di Shavon Shields. L’Olimpia avrebbe ancora un fallo da spendere. Ma sceglie di non farlo. (Continua a leggere dopo le foto)

La difesa 1vs1 di Stefano Tonut è magistrale, ma l’and-one con cui Kamar Baldwin brucia la retina con un pull-up artistico dai quattro metri vale sorpasso, partita e l’1-0 nella serie. Colpaccio della Dolomiti Energia Trentino in gara-1 dei quarti di finale: l’Aquila passa al Forum 85-84 rimontando dal -13 subito in avvio. Decisivo un canestro di Kamar Baldwin a 2″ dalla sirena, così come la super-prova di Derek Cooke, autore di 21 punti. All’Olimpia non basta l’exploit da 27 punti di Shavon Shields. La gara-2 ci sarà martedì 14 Maggio 2024 alle 20.00 al Forum.