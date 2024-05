Virtus Bologna Derthona. Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona, ha rotto il silenzio a Tuttosport alla vigilia della decisiva Gara 5 contro la Virtus Bologna. Il patron si è detto soddisfatto ma anche incredulo per l’intera stagione: “A fine dicembre non avrei mai pensato che saremmo arrivati a giocarci Gara 5 dei quarti con la Virtus Bologna”. (Continua…)

Virtus Bologna Derthona, le parole di Picchi

Questa sera andrà in scena Gara 5 tra Virtus Bologna e Derthona. Il presidente della Bertram ha parlato a Tuttosport, dichiarando: “In tutte e quattro le partite abbiamo dimostrato d’essere competitivi e di meritarci di giocarci la ‘bella’. Andare in casa loro per provare a fare l’impresa è qualcosa che ci stimola pur sapendo che servirà una prestazione maiuscola. Abbiamo trovato l’assetto ideale anche se è un peccato arrivare a questo punto senza Luca Severini, infortunatosi al pollice destro poco prima di iniziare i playoff. I ragazzi sono stati bravi a non arrendersi alle prime difficoltà“.

Sul futuro, invece, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per far crescere il movimento cestistico del territorio nel suo complesso. I nostri sforzi sono premiati dai risultati. Siamo una realtà giovane e quindi non capita tutti i giorni di disputare nello stesso anno due finali nazionali. C’è entusiasmo e passione, non possiamo che essere soddisfatti. Lo saremmo ancora di più se sabato ci dovessimo trovare nella condizione di spostare una partita causa concomitanza”.