LBA playoff finali: stasera gara 3 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

Finali LBA 2023-24: Virtus Bologna e Olimpia Milano pronte alla sfida decisiva

Siamo arrivati all’ultimo atto del campionato LBA 2023-24 con le Finali tra Virtus Bologna, che ha il vantaggio della eventuale gara 5 in casa, e Olimpia Milano dopo quasi un mese di playoff intensi. Nei quarti di finale, l’Olimpia Milano, dopo un iniziale passo falso in Gara 1, ha vinto tre partite di fila contro Trento, qualificandosi per affrontare la Germani Brescia, reduce da un netto 3-0 contro l’Estra Pistoia. L’EA7 Milano si è qualificata con un altro 3-0, sebbene molto combattuto.

Dall’altra parte del tabellone, le due semifinaliste sono arrivate dopo aver superato la Gara 5 della loro rispettiva serie. La Reyer Venezia, vicina all’eliminazione, è riuscita a prevalere su Reggio Emilia grazie alla guida di Rayjon Tucker. Anche la Virtus Bologna ha rischiato, venendo recuperata sul 2-2 dopo aver vinto le prime due gare. Alla Segafredo Arena, la squadra di coach Banchi non ha fallito nella decisiva Gara 5. La storia quasi si ripete in semifinale, con la formazione felsinea avanti 2-0. Gara 3 al Taliercio ha visto la vittoria degli uomini di Spahija, che però non sono riusciti a ripetersi in gara 4, lasciando così la finale alla Virtus Bologna. Ora, le due storiche rivali sono pronte a sfidarsi nelle finali, promettendo spettacolo e intensità fino all’ultimo secondo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il programma delle finali

LBA playoff finali, questa sera, martedì 11 giugno 2024, si terrà la gara 3 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna al Mediolanum Forum di Assago alle 20:30. Di seguito il programma delle finali.

FINALI:

Gara 1 Giovedì 6 giugno

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 75-86 (0-1)

ore 20.30 DAZN – Eurosport 2 – DMAX -NOVE

Gara 2 Sabato 8 giugno

Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 72-64 (1-1)

ore 20.30 DAZN – Eurosport 2 – DMAX -NOVE

Gara 3 Martedì 11 giugno

EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna ore 20.30 DAZN – Eurosport 2 – DMAX – NOVE

Gara 4 Giovedì 13 giugno

EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna ore 20.30 DAZN – Eurosport 2 – DMAX – NOVE