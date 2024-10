Home | Premier League, Montella in pole per allenare il Manchester United

Montella al Manchester United: la notizia clamorosa ha iniziato a circolare da ieri e sta prendendo sempre più consistenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo turco A Spor, l’allenatore italiano è tra i principali candidati per sostituire Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United, e si vocifera che ci sia già stato un incontro conoscitivo con la dirigenza del club inglese. Montella, attualmente commissario tecnico della Turchia dal settembre 2023, potrebbe svolgere entrambi i ruoli, dato che non ci sarebbe incompatibilità tra l’incarico di ct e quello di manager dello United.

🎙️ Salim Manav: Manchester United, A Milli Takım’da teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella’yı gündemine aldı. İngiliz ekibi, Montella’nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/AR5VOBOwRq — A Spor (@aspor) October 16, 2024

Nel frattempo, la situazione in casa United è tutt’altro che stabile: la squadra si trova al 14° posto in Premier League, con solo 2 vittorie nelle prime 7 giornate, e il futuro di Ten Hag, arrivato nell’estate del 2022, è sempre più incerto. Dall’addio di Sir Alex Ferguson nel 2013, ben 8 allenatori si sono alternati alla guida del club: Moyes, Giggs (ad interim), Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick (ad interim), Rangnick e lo stesso Ten Hag, che ha conquistato una Carabao Cup e un’FA Cup, ma non è riuscito a riportare il club ai successi di un tempo, né in campionato né in Europa.

Montella ha impressionato la dirigenza dello United soprattutto per il buon percorso con la nazionale turca, culminato con l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo contro l’Olanda e il brillante cammino in Nations League, dove ha ottenuto 10 punti in 4 partite, portando la Turchia in testa al Gruppo 4 della Lega B con buone prospettive di promozione. Per “l’Aeroplanino” si tratterebbe di un’opportunità d’oro per tornare a guidare un club di prestigio, dopo l’esperienza all’Adana Demirspor.

