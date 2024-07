Joshua Zirkzee ha ufficialmente lasciato il Bologna per unirsi al Manchester United. Il talentuoso attaccante olandese, protagonista della Serie A della scorsa stagione e oggetto di interesse da parte del Milan, ha firmato un contratto quinquennale con i Red Devils, che scadrà nel giugno del 2029.

