Precipita per 20 metri dalla finestra, Valerio muore a 12 anni sotto gli occhi del padre

Un ragazzino di 12 anni, Valerio, è morto sotto gli occhi del padre dopo esssere precipitato per 20 metri da una finestra. Scopriamo insime una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo della tragedia.

Roma, 12enne muore dopo essere caduto per 20 metri

Roma, 12enne muore dopo essere caduto per 20 metri da una finestra. Valerio, questo il nome dell’adolescente, come riporta Leggo, è morto nella giornata di ieri 5 dicembre precipitando da una finestra al decimo piano della sua abitazione al numero 70 in via Igino Giordani, a Colli Aniene a Roma. Dopo l’incidente il minore è stato soccorso dai medici del 118 e ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove, purtroppo, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni troppo gravi.

