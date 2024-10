Pogba rompe il silenzio sul possibile addio alla Juve: “Marsiglia? Ho un contratto”

Paul Pogba rompe il silenzio sul possibile addio alla Juventus e l’approdo a Marsiglia. “Se ho pensato a venire a giocare in Ligue 1 negli ultimi mesi? – ha risposto ad una domanda del quotidiano sportivo francese L’Equipe – Non ci pensavo da quando mi hanno sospeso, ora torno. Sono in un club, stavo solo pensando a rientrare e uscire da questa situazione”.

Nell’intervista a L’Equipe, Paul Pogba ha parlato della sua attuale situazione, intervenendo durante la presentazione del film Quatre Zeros, in cui recita. Il centrocampista della Juventus si è soffermato sulla riduzione della squalifica per doping da parte del TAS, che è stata ridotta da quattro anni a 18 mesi, consentendogli di tornare in campo già a marzo. “È come se mi fosse stata restituita una nuova opportunità. Mi è stato ridato qualcosa che mi era stato tolto – ha spiegato Pogba – È una nuova prospettiva di vita. Marzo è dietro l’angolo e arriverà presto. Non vedo l’ora di tornare in campo.” (segue dopo la foto)

Paul Pogba

Pogba ha poi scherzato riguardo alle parole di Patrice Evra, che ha dichiarato di voler contattare Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, per portare Pogba in Ligue 1: “Conoscete lo zio Pat, è sempre scherzoso – ha detto – Sono ancora sotto contratto con la Juventus, quindi non è una cosa credibile”. Tuttavia, non ha escluso completamente un futuro approdo in Ligue 1: “Non si può mai sapere cosa riserva il futuro. Perché non giocare in Ligue 1? Non posso dire di no, ma per ora il mio obiettivo principale è tornare in forma, visto che è passato molto tempo dall’ultima volta che ho giocato.”

Parlando del Mondiale 2026, Pogba ha ammesso di non pensarci ancora troppo: “Il mio focus principale è recuperare la mia forma e tornare a giocare. La Francia ha tanti altri giocatori forti. Non è che, solo perché Paul Pogba tornerà, gli altri si metteranno da parte. Sono loro che stanno giocando e lo stanno facendo bene nei loro club, quindi spetta a me riconquistare il mio posto.”

Infine, Pogba ha condiviso qualche aneddoto sul suo ruolo nel film Quatre Zeros, già visto dai suoi compagni in nazionale: “Marcus Thuram mi ha scritto, ha riso molto. Anche con il ct Deschamps ci siamo scambiati qualche messaggio, poiché avevamo una conoscenza in comune che compare nel film. Mi ha detto che ho una bella risata.” Pogba ha poi ringraziato Deschamps per il suo continuo sostegno durante i mesi difficili: “È sempre stato al mio fianco, mi ha supportato molto, anche prima che questa vicenda venisse fuori. Gli sono davvero grato.”

Leggi anche: