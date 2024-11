Pogba, la trattativa per l’addio alla Juventus è alla battute finali

Paul Pogba è ad un passo dal dire addio alla Juventus: la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto è alle battute finali. Nuove indiscrezioni dall’Inghilterra confermano che restano da definire solo gli ultimi dettagli per chiudere un rapporto ormai giunto al capolinea. Negli ultimi tempi, Pogba non ha più avuto contatti con Cristiano Giuntoli e non ci sono stati approfondimenti con Thiago Motta.

BREAKING: Paul Pogba and Juventus have had advanced talks over the termination of his contract at the club 🚨pic.twitter.com/tqUGHTt3yG — Sky Sports (@SkySports) November 11, 2024

Dopo la riduzione della squalifica, Pogba aveva cercato di difendere la sua posizione, sottolineando di avere ancora un contratto. Tuttavia, il tentativo si è rivelato più formale che sostanziale, aprendo la strada a una diatriba su possibili recuperi finanziari da parte della Juventus, che ha la possibilità di appellarsi all’inadempienza del giocatore in seguito alla squalifica per doping.

La Juventus ha mantenuto una posizione ferma: non ci sono stati passi indietro, poiché la colpevolezza dell’atto è rimasta nonostante la riduzione della squalifica. La deadline per la risoluzione definitiva del rapporto è fissata entro la fine dell’anno, ma la separazione potrebbe avvenire addirittura nei prossimi giorni. Pogba ha già lasciato la sua abitazione torinese, ora abitata da Nico Gonzalez, e non farà ritorno alla Continassa. È solo questione di tempo prima che l’addio venga ufficializzato. La Juventus non nutre rimpianti e chiuderà l’accordo senza ulteriori esborsi economici.

