Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà il Milan affrontare l’Udinese nella prossima giornata di campionato in scena alla Dacia Arena. Una gara storicamente ostica per i rossoneri che non riescono ad ottenere i tre punti in Friuli dal 2020.

Leggi anche: Milan, buone notizie da Leao: lesione guarita

Leggi anche: Pioli: “Dovevamo chiuderla prima, ci mancano dei punti”

Pioli ha detto di voler migliorare lo score del Milan nel girone di ritorno, ma che non sarà facile perché in Serie A ogni sfida è probante. Il tecnico rossonero ha anche espresso un giudizio positivo sulle ultime prestazioni di Yacine Adli, diventato elemento pregiato nel centrocampo del Milan visto anche l’infortunio di Benancer e l’addio di Krunic passato al Fenerbahce: “Cambiando noi qualche posizione sul campo si è creato posto, lui ha dato grande disponibilità e lavorato tanto. Ma non ha ancora finito il suo tempo di adattamento a un nuovo ruolo. Sono molto contento per lui. E’ come un nuovo acquisto”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Adli protegge palla a fondo campo in Champions League (Photo by David Ramos/Getty Images)

Un difensore e, forse, un centrocampista per il Milan

A proposito di acquisto il tecnico rossonero ha anche parlato apertamente degli obiettivi di mercato suggeriti alla dirigenza per quanto riguarda la sessione invernale: “Non cambia la mia idea, e le scelte che vorremo fare nel mercato. Serve un difensore completo” ha detto Pioli aggiungendo come, se si dovessero creare i giusti presupposti, si lavorerà anche per l’arrivo di un centrocampista.