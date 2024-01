Pioli: “Dovevamo chiuderla prima, ci mancano dei punti”

Pioli ha avuto un incontro con Cardinale prima della gara contro la Roma. Il tecnico per ora è confermato e avrà qualche rinforzo dal mercato di gennaio.

Le parole di Pioli

Stefano Pioli molto soddisfatto dopo la vittoria contro la Roma. Il Milan ha fornito una prova convincente e ora può guardare con ottimismo alla qualificazione nei primi quattro posti in campionato. Ecco le parole del tecnico rossonero: “Sul 2-1 si era riaperta la partita, dovevamo chiuderla quando abbiamo avuto le chance di fare la terza rete. Il terzo gol ci ha dato maggiore serenità nel finale. Gli esterni d’attacco hanno fatto il lavoro che gli abbiamo chiesto. Con il loro modulo lavoriamo di più con i terzini. Li abbiamo aspettati per evitare di dare alla Roma la profondità. Abbiamo fatto una discreta fase difensiva, ma si può sempre fare meglio. Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti, non giocando male“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

I rossoneri si abbracciano dopo la rete appena segnata (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La presenza di Cardinale

Gerry Cardinale prima del fischio di inizio si è recato negli spogliatoi del Milan. L’incontro con i giocatori è servito a far sentire la vicinanza alla squadra prima di una gara delicata di campionato. Subito dopo c’è stato anche il dialogo con Pioli, per ora confermato e rassicurato dal proprietario rossonero. D’altra parte però è anche ovvio che il tecnico dovrà dare una svolta alla stagione dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia settimana scorsa. Gli obiettivi chiesti dalla società sono la qualificazione in Champions e arrivare in fondo all’Europa League, magari provando ad alzare il trofeo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il proprietario di RedBird e del Milan saluta Pioli davanti all’entrata di Milanello (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il mercato del Milan

Pioli per una volta non ha sorvolato sul discorso mercato. Il tecnico ha confermato che la dirigenza sta lavorando per rafforzare la squadra, senza però dare ulteriori informazioni. Dunque Moncada e Furlani si sono convinti a cercare profili che possano colmare le lacune della rosa del Milan. Anche Cardinale ha dato l’ok in questi giorni per altri acquisti, sempre però con un occhio al bilancio. Il punto di svolta sembra essere stata la classifica dei rossoneri, sempre più solidi al terzo posto e in lizza per un posto alla prossima Champions.

