Milan, Pioli lascia la panchina: il comunicato ufficiale

Stefano Pioli lascia la panchina del Milan. La notizia è stata ufficializzata dalla società rossonera che oggi, 24 maggio 2024, ha informato i tifosi con un comunicato sul proprio sito. Analizziamo le circostanze dell'uscita dell'allenatore e quali scenari si aprono per il Milan.

Stefano Pioli lascia il Milan: il comunicato

Stefano Pioli e il Milan proseguiranno su strade separate: la notizia era nell'aria già da un tempo, ma i contorni dell'eventuale accordo erano ancora fumosi. Il tecnico sarà oggi in conferenza stampa pre-partita, e darà l'addio al suo ruolo domani con l'ultima panchina con la Salernitana. Sul sito ufficiale del club si legge questa nota ufficiale: "AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019″. Un percorso lungo e intenso che non avrebbe dovuto concludersi per un altro anno (data la scadenza del contratto). Eppure, le due parti sono arrivate ad un accordo per anticipare la fine del rapporto.

Il ringraziamento del club rossonero

Il club sembrava desiderare da tempo una svolta per la squadra, forse anche sotto la spinta dei tifosi, nonostante Stefano Pioli abbia sicuramente guidato i rossoneri verso diversi successi. Nel comunicato, il club riconosce i meriti dell’allenatore: “Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club“.

