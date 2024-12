Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa per Natale al Tg5: nessuno se lo aspettava (FOTO)

Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa per Natale al Tg5: nessuno se lo aspettava. Una sensazione di casa e di famiglia: sono questi gli aspetti che più colpiscono delle ultime foto pubblicate dalla vicedirettrice e conduttrice del telegiornale dopo l’arrivo in redazione di Pier Silvio Berlusconi. Gli scatti ritraggono la redazione dell’ammiraglia Mediaset intenti a brindare insieme amministratore delegato di Mediaset. Il marito di Silvia Toffanin avrebbe infatti deciso di sorprendere i collaboratori con un party in anticipo per dare il via ai festeggiamenti Natalizi e creare un’atmosfera più gioiosa negli studi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Pier Silvio Berlusconi e il party con la redazione del Tg5

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha anticipato i festeggiamenti natalizi con la squadra del Tg5, partecipando a un piccolo party in redazione. L’evento, inaspettato, è stato documentato sui social da Elena Guarnieri, vicedirettrice e conduttrice del telegiornale che sembra aver apprezzato particolarmente il gesto.

Nelle foto condivise, Guarnieri appare sorridente insieme ai colleghi tra i quali Cesara Buonamici, Clemente Mimun, direttore del TG5, e Pier Silvio Berlusconi stesso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il team prende una pausa per i festeggiamenti

Il gruppo dai volti sorridenti ha brindato insieme, come mostrano i calici di bollicine in mano, e l’atmosfera che traspare dagli scatti è di gioia e calore. Il team di redazione, affiatato e dedito al lavoro dietro le quinte del telegiornale, sembra aver apprezzato molto un breve stacco dalla routine per celebrare insieme il lavoro portato a termine durante questo ultimo anno. Elena Guarnieri ha dato voce alla sua soddisfazione e alla sua gratitudine nella didascalia del post pubblicato.

