Altri sport. Paralimpiadi, Assunta Legnante “infinita”: oro nel lancio del peso. In questi giorni a Parigi si stanno svolgendo le Paralimpiadi e gli atleti azzurri continuano a regalare grosse emozioni ai loro tifosi, arrivando sesti nel medagliere. Assunta Legnante ha conquistato nel getto del peso il suo terzo oro alle Paralimpiadi. A Parigi l’azzurra nella categoria F12 si impone allo Stade de France con la misura di 14.54 metri precedendo l’ubzeka Safiya Burkanova (14.12) e la cinese Yuping Zhao (12.21). Legnante era salita sul gradino più alto del podio a Londra 2012 e Rio 2016, mentre a Tokyo 2020 conquistò d’argento. Si tratta della sesta medaglia paralimpica per l’atleta 46enne: oltre ai successi nel peso c’è anche un doppio argento nel lancio del disco, a Tokyo e pochi giorni fa a Parigi. (Continua a leggere dopo le foto)

Come riportato da SportMediaset, Assunta Legnante ha dichiarato: “È stata una gara un po’ strana. Ero carica, però poi alla fine mi sono ritrovata a fare i conti anche con un po’ di emozione, perché volevo talmente tanto riprendermi questo titolo che non sono riuscita a fare le misure che volevo. Volevo riprendermi il titolo, ma non è che potevo aspettarmelo perché non sei da sola in pedana, ci sono le altre. E poi, soprattutto quando le altre sono atlete come te che ti hanno già battuto in passato, tre anni fa, l’incubo può sempre ritornare”. La 46enne non sembra pensare minimamente al ritiro: “Mi hanno detto che sono l’atleta paralimpica più medagliata nell’atletica, e speriamo che questo curriculum a Los Angeles possa servire per coronare tutta questa carriera con un premio da parte del Comitato paralimpico”. Nel 2028, ha sottolineato, “avrò 50 anni e sarà forse, e dico forse, la mia ultima Paralimpiade: ecco, una bandiera la porterei volentieri alla cerimonia d’apertura”.