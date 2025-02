Il Papa “irrompe” a Sanremo: le sue parole

Sapevamo che Carlo Conti aveva in serbo diverse sorprese per il Festival di Sanremo 2025, che ha preso il via ieri, martedì 11 febbraio 2025. Ad un certo punto della serata, ha fatto irruzione Papa Francesco, intervenuto con un importante messaggio per il pubblico della kermesse ma anche per tutti gli italiani. Cosa ha detto? (Continua dopo le foto)

Papa Francesco interviene a “Sanremo 2025”

Carlo Conti ha dato il via alla sua quarta edizione del Festival di Sanremo con un "fuori programma" destinato a restare nella storia della tv. Ci aspettavano che sul palco avremo avuto delle sorprese. Carlo Conti ha invitato sul palco dell'Ariston Noa e Mira Awad, pronte a intrecciare le loro voci israeliana e palestinese sulle note di Imagine di John Lennon. Nessuno tuttavia, poteva immaginare il colpaccio del conduttore, che ha invitato il Santo Padre, intervenuto con un videomessaggio. Cosa ha detto?

Carlo Conti annuncia Papa Francesco al “Festival di Sanremo”

Prima dell’arrivo dell’ospite, Carlo Conti ha fatto l’annuncio per presentarlo. “Con la speranza che questo inno arrivasse in tutto il mondo, ho voluto mettere al corrente una persona che è nel cuore di tutti noi, che grida a tutto il mondo per chiedere la pace”, le parole di Carlo Conti, che poi ha mandato in onda il messaggio del Papa. Papa Francesco è intervenuto con un videomessaggio registrato. “Ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli. Penso, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare”. Poi la conclusione.

