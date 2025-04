Papa Francesco, gli ultimi minuti di vita: cosa si scopre – Alle 7:35 di lunedì 21 aprile, all’indomani della Pasqua, Papa Francesco si è spento nella sua residenza, tornando, come ha scritto la nota ufficiale della Santa Sede, “alla casa del Padre”. Con queste parole, sobrie e solenni, il Vaticano ha annunciato la scomparsa del 266esimo successore di Pietro, l’uomo che ha cambiato il volto della Chiesa Cattolica con un pontificato segnato dalla misericordia, dalla sobrietà e da una pastorale vicina agli ultimi. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, gli ultimi minuti di vita: cosa si scopre

Il comunicato è stato diffuso dal Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che alle 9:47 ha dato ufficialità a una notizia che nel frattempo già circolava tra i corridoi vaticani e le redazioni dei media di tutto il mondo. Francesco è morto nel suo letto, dopo un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche. Secondo le prime informazioni raccolte da fonti interne al Vaticano, Jorge Mario Bergoglio si era svegliato alle 6 in condizioni stabili, "discrete", come riportato da chi era al suo fianco. Nulla lasciava presagire l'imminente tragedia. Ma alle 7 ha accusato un grave malore. I medici della Direzione di Sanità e Igiene, immediatamente accorsi, non hanno potuto fare nulla. Dopo 35 minuti, il cuore del Pontefice ha cessato di battere.

Papa Francesco, gli ultimi minuti di vita

La causa della morte sarebbe riconducibile non tanto alle note patologie respiratorie, in particolare alla polmonite bilaterale che lo aveva costretto al ricovero al Policlinico Gemelli nel febbraio scorso, quanto piuttosto a un’improvvisa emorragia cerebrale, legata a un più ampio quadro di compromissione cardiocircolatoria. In altre parole, un evento acuto che, in pochi minuti, ha reso vano ogni tentativo di soccorso.

