Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale, sono in lieve miglioramento con progressi graduali di giorno in giorno. Tuttavia, sia il Vaticano che gli esperti hanno invitato i fedeli alla prudenza data la delicatezza della situazione. Pur essendo le condizioni di Bergoglio più stabili, infatti, l’ultimo bollettino medico diffuso ieri sera ha sottolineato che non sia ancora pronto per le lasciare l’ospedale.

I medici evidenziano che “l’ossigenoterapia ad alti flussi continua, con una graduale riduzione della necessità di ventilazione meccanica non invasiva durante la notte”. Tuttavia, le dimissioni non sono imminenti: il Pontefice necessita ancora di cure ospedaliere e di fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno dando risultati positivi, seppur con un miglioramento lento.