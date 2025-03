Papa Francesco, il Vaticano è costretto a intervenire per placare le voci che girano

Negli ultimi giorni, una teoria sta prendendo piede sui social: “Papa Francesco è morto, ma non ce lo dicono”. Una voce che rimbalza incessantemente su piattaforme come TikTok, X, Instagram e Facebook, alimentata da presunti indizi e coincidenze. A ogni nuovo bollettino ufficiale del Vaticano, invece di calare, la tempesta si rafforza. Ma cosa c’è davvero dietro queste voci di complotto?

Il ricovero di Papa Francesco

La speculazione è cominciata con il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trattato per una polmonite bilaterale e gravi difficoltà respiratorie. Nonostante i bollettini ufficiali parlino di condizioni critiche ma stabili, l’assenza del Papa dalle apparizioni pubbliche ha suscitato dubbi. In particolare, il fatto che Francesco non si sia affacciato nemmeno per un breve saluto ha alimentato le teorie secondo cui qualcosa di più grave potrebbe essere successo. (continua dopo la foto)

Le voci che girano

Su TikTok e altre piattaforme, i video che suggeriscono la morte di Papa Francesco hanno accumulato milioni di visualizzazioni. Le teorie si intrecciano, con motivazioni che spaziano dal desiderio di evitare il caos prima del Giubileo, a presunti giochi di potere interni alla Chiesa. La domanda che circola nei commenti social è sempre la stessa: “Se sta meglio, perché non si fa vedere?”. Il Vaticano, dal canto suo, assicura che il Papa legge i giornali, lavora e risponde alle mail, ma la mancanza di apparizioni pubbliche continua a generare dubbi nei teorici del complotto.

