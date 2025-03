Papa Francesco, come cambierà il suo pontificato dopo le dimissioni

Domenica il Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo 37 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale. Il Pontefice, visibilmente provato, ha salutato i fedeli dall’ospedale prima di rientrare in Vaticano, dove lo attende una convalescenza di almeno due mesi, un percorso che per forza di cose impatterà sugli impegni pubblici che caratterizzano il suo ruolo.

La dimissione di Papa Francesco

Il 14 febbraio 2025, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria polimicrobica. Durante il ricovero, ha affrontato due episodi critici che hanno messo a rischio la sua vita. Grazie alle terapie farmacologiche e al supporto respiratorio, le sue condizioni sono migliorate, permettendo la dimissione.   

Domenica 23 marzo, alle 12:00, il Papa si è affacciato dalla finestra del Gemelli per salutare i fedeli, esprimendo gratitudine per le preghiere ricevute. Successivamente, ha lasciato l’ospedale in sedia a rotelle, accompagnato dal personale medico e dai collaboratori vaticani. Prima di rientrare in Vaticano, ha fatto una sosta alla Basilica di Santa Maria Maggiore per una preghiera privata.  

