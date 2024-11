“Paolo Bonolis vuole tornare in Rai”: quale sarebbe la sua arma segreta

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Paolo Bonolis in Rai. Ne ha parlato anche Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi. Il famoso conduttore sarebbe in trattativa già da alcuni mesi per tornare nella televisione pubblica e, secondo Dandolo, avrebbe un’arma segreta. Una sorta di aggancio in Rai che potrebbe aiutarlo a realizzare il suo progetto. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Paolo Bonolis interessato a tornare in Rai

Il conduttore è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe ritornarvi presto. Una delle possibilità per lui è quella di ripristinare uno dei programmi più cari a Bonolis, ovvero Il senso della vita, che avrebbe una veste diversa e che potrebbe essere collocato su Rai 3. D'altro canto, il conduttore non ha mai negato di voler rimettere mano a quel progetto. "Bonolis già da alcuni mesi sta facendo fuoco e fiamme per riportare il suo programma del cuore, Il senso della vita, sulla rete ammiraglia e salutare definitivamente Mediaset", si legge su Oggi. Ad alimentare le voci di un possibile ritorno in Rai, c'è anche l'ospitata per la finale di Tale e Quale Show, da Carlo Conti.

Paolo Bonolis torna in Rai? Qual è la sua arma segreta

Secondo Dandolo, l’ospitata alla finalissima di Tale e Quale Show sarebbe solo l’inizio. Secondo le voci di beninformati, Bonolis e viale Mazzini non avrebbero mai smesso di trattare e “sarebbero giunti a una svolta decisiva”. A dare uno sprint al cambio di casacca di Bonolis, sempre se ce ne fosse davvero bisogno, sarebbe pronto il suo “fan d’eccezione”: Stefano De Martino. Il giovane conduttore potrebbe rivelarsi l’arma segreta di Bonolis: visto il suo attuale successo in Rai “ha molto potere”. Quando potrebbe avvenire questo ritorno in Rai da parte di Paolo Bonolis?

