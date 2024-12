Paolo Bonolis non sarebbe più single: le foto con la nuova presunta fidanzata

Dopo la fine della storia d’amore con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis non sarebbe più single. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero spuntate le foto del noto conduttore televisivo con la nuova presunta fiamma. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite da parte del diretto interessato. (Continua…)

Chi è Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, oltre ad essere uno dei più amati dal pubblico. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset. È stato due volte direttore artistico del Festival di Sanremo, nel 2005 e nel 2009, mentre per la rete del Biscione ha condotto programmi di successo come “Ciao Darwin”, “Il senso della vita”, “Avanti un altro” e molti ancora ancora. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

In merito alla sua vita privata, Paolo Bonolis è stato sposato dal 1983 al 1988 con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. In seguito ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, dopodiché ha incontrato Sonia Bruganelli, con la quale si è sposato nel 2002 ed ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due si sono lasciati nel 2023 dopo 21 anni di matrimonio. Adesso, dopo la fine della storia d’amore con la Bruganelli, pare che Paolo abbia ritrovato il sorriso accanto ad un’altra donna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)