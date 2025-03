Paolini e Berrettini per la storia: quando giocheranno e dove vederli

Giornata dal sapore italiano al Masters 1000 di Miami, dove Jasmine Paolini e Matteo Berrettini si giocano traguardi importanti. La toscana giocherà un match difficilissimo contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka per un posto nella finale del Wta 1000, mentre il romano affronta lo statunitense Taylor Fritz nei quarti del torneo maschile.

Jasmine Paolini continua la sua cavalcata straordinaria in Florida, dove è diventata la prima italiana di sempre a raggiungere la semifinale del Miami Open. Un traguardo storico, che ora si scontra con l’ostacolo più difficile: Aryna Sabalenka.

La bielorussa, reduce da una battaglia vinta contro Zheng Qinwen, è avanti nei precedenti per 3-2, ma ogni match tra le due è stato combattuto. Paolini dovrà giocare la partita perfetta per provare a realizzare un’altra impresa. Il match è in programma non prima delle 20 sullo Stadium.

Nel tabellone maschile, Matteo Berrettini torna ai quarti di un Masters 1000 per la prima volta dal 2021, quando a Madrid raggiunse la finale. L’azzurro sfiderà Taylor Fritz, terza testa di serie del seeding e beniamino del pubblico di casa.

L’americano ha vinto tutti e quattro i precedenti contro Berrettini, ma il romano sta mostrando segnali di crescita dopo un periodo complicato soprattutto a causa dei problemi fisici che lo hanno tormentato a lungo. Il match si giocherà non prima della mezzanotte allo Stadium.

Atp Miami, ll programma della giornata con Paolini e Berrettini

Fils vs Mensik (ore 18)

Sabalenka vs Paolini (non prima delle 20)

Korda vs Djokovic (a seguire)

Fritz vs Berrettini (non prima delle 24)

Pegula vs Eala (non prima dell’1.30)

Dove vedere il Masters 1000 di Miami

Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW:

Sky Sport Tennis: dalle 18 alle 4

Sky Sport Uno: dalle 18 alle 20 e dalle 24 alle 4

