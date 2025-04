Home | Paolini, che batosta: mai in partita con Sakkari, Jasmine saluta Madrid

Finisce ai sedicesimi di finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana ha ceduto di schianto contro una ritrovata Maria Sakkari, capace di imporsi con un netto 6-2, 6-1 in appena un’ora e venti minuti. La greca, ex numero 3 del mondo, era un’avversaria difficile, ma nessuno si aspettava che l’azzurra cedesse così di schianto.

Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 in Spagna. L'azzurra, n.6 del ranking Wta, ha perso con la greca Maria Sakkari (n.82) 6-2 6-1, in un'ora e 18 minuti di partita.

Per Paolini è stata una giornata storta da tutti i punti di vista: mentale, tecnico e fisico, con tanti errori non forzati e una condizione lontana da quella mostrata nelle ultime settimane. L’ellenica ha approfittato della partita opaca della nostra atleta per conquistare la sua prima vittoria contro una Top 10 dopo oltre un anno.

Scivolata fino alla posizione 82 del ranking mondiale, Sakkari ha mostrato lampi del suo miglior tennis, come aveva già fatto nell’incontro contro Linette nel turno precedente. La greca ha approfittato senza sbavature della crisi di Jasmine e si è così rilanciata, anche se ora ovviamente dovrà confermare di essere tornata ai suoi livelli in modo continuativo.

Maria Sakkari affronterà agli ottavi di finale la vincente della sfida tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina. Per Paolini, invece, è tempo di ripartire: ora potrà tirare il fiato e prepararsi con attenzione agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, dove lo scorso anno era uscita di scena già al primo turno contro l’egiziana Mayar Sherif. In terra italica ci sono punti importanti da recuperare.

