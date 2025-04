Masters 1000 Madrid, impresa di Matteo Arnaldi: l’azzurro batte Djokovic in due set

Matteo Arnaldi firma un’impresa al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 44 del ranking ATP, ha sconfitto in due set Novak Djokovic, attuale numero 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo spagnolo. Una partita quasi a senso unico, chiusa con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point.

Indian Wells: 2R

Miami: F 🥈

Monte-Carlo: 2R

Madrid: 2R



Other than Miami, It’s been a tricky time for Djokovic at the Masters 1000s so far this season 😳 pic.twitter.com/IXewG5MfyO