Jacopo Berrettini sarà tra i protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Grazie a una wild card, il giovane tennista romano parteciperà al main draw di doppio, formando una coppia speciale insieme al fratello Matteo Berrettini. Un’occasione straordinaria per i due fratelli, che potranno giocare davanti al pubblico di casa in un’edizione del torneo che si preannuncia da record in termini di presenze e spettacolo.

Brothers assemble 🧢🧢



Matteo & Jacopo Berrettini have been awarded a wildcard to play doubles together in Rome 🤝#IBI25 pic.twitter.com/jKwINOEA8W — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 25, 2025

La storia dei “Berrettinis” in doppio

Il percorso di Jacopo e Matteo Berrettini nel doppio è iniziato nel 2015, quando esordirono insieme al Future F24 di Piombino, anche se l’avventura terminò subito al primo turno.

La prima vittoria arrivò due anni più tardi, nel 2017, al Challenger di Cortina, mentre il miglior risultato finora ottenuto risale al torneo di Cagliari 2021, dove fecero il loro debutto in doppio nel circuito ATP.

Successivamente, i due fratelli hanno preso parte ad altri due tornei ATP: Firenze 2022 e Acapulco 2023, senza però riuscire a replicare il successo ottenuto in Sardegna.

Una grande festa per il pubblico romano

La presenza dei fratelli Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia 2025 rappresenta un momento di festa per gli appassionati di tennis italiani. Oltre al valore tecnico, sarà un’occasione unica per celebrare due talenti di famiglia in uno dei templi del tennis mondiale.

Il torneo, che si terrà come sempre al Foro Italico di Roma, si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti dell’anno.

