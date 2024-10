Paolantoni e Kuzmina di ‘Ballando’, scatta la squalifica se lo fanno: l’annuncio in diretta – Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai 1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre all’ultimo Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Due concorrenti sono allo spareggio e rischiano l’eliminazione: stiamo parlando di Alan Friedman e Sonia Bruganelli, che si giocheranno la permanenza nel programma all’inizio della quarta puntata. Intanto, però, i concorrenti si godono il momento: molti li ritroviamo spesso e volentieri ospiti nei salotti di vari programmi tv. La presenza di alcuni ha destato una particolare curiosità nel pubblico. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Sto a pezzi”: “Ballando con le stelle”, la rivelazione di Massimiliano Ossini

Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo gelosissimo di Carmen: cosa faceva con l’altro concorrente

Paolantoni e Kuzmina di ‘Ballando’, scatta la squalifica se lo fanno: l’annuncio in diretta (VIDEO)

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 possono esibirsi in altri programmi quando sono ancora in gara o vengono squalificati? È questa la questione, legata allo show di Milly Carlucci, che sta emergendo nelle ultime settimane dopo che alcuni concorrenti sono stati ospiti di altre trasmissioni. E alcuni, stuzzicati, si sono sbottonati sull’argomento. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Casa a prima vista”, delirio social su Mariana dopo la puntata: cos’è successo

Leggi anche: Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino rompe il silenzio dopo la rottura

"Ci squalificano se facciamo un balletto…"

"Non è meglio?"

"No, alzati e cammina!!!"



Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina a #CTCF pic.twitter.com/RBKE1IthaJ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 13, 2024

Paolantoni e Kuzmina, scatta la squalifica a “Ballando” se lo fanno: l’annuncio da Fazio

Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni sono stati ospiti di Che tempo che Fa, nella puntata del 13 ottobre 2024. La ballerina e il concorrente si sono seduti al Tavolo e, nel corso della chiacchierata con altri personaggi, Fabio Fazio ha proposto loro di fare qualche passo di danza. “Ci squalificano se facciamo un balletto”, ha risposto Kuzmina. Stando alle esternazioni della giovane, quindi, ai ballerini e ai concorrenti non sarebbe concesso esibirsi in programmi diversi da Ballando. “Non è meglio?”, ha risposto scherzando il comico Paolantoni. I due hanno poi simpaticamente messo in scena una gag con la frusta accompagnati dal sottofondo musicale della polka. Ma non è finita qui…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva