Terzo successo su tre gare per il Settebello azzurro che vince agilmente il girone B dei mondiali di Nuoto in scena in Giappone e si qualifica ai quarti di finale. Dopo le vittorie contro Francia (13-6) e Canada (24-6) è arrivato il terzo trionfo per la pallanuoto maschile che nella notte Giapponese si è imposto sulla Cina per 18 reti a 5.

Poker per Di Fulvio e Condemi, tripletta per Marziali, due gol per Damonte e una ciascuno per Fondelli, Velotto, Renzuto, Dolce e Presciutti. Per i vicecampioni del Mondo azzurri è stato percorso netto nel gruppo B della fase a gironi dei mondiali chiuso al primo posto con uno scarto di 55 gol segnati e solo 17 subiti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Edoardo Di Somma conclude in porta durante la sfida vinta dal Settebello italiano contro la Francia nel girone B dei mondiali di Giappone

Avversario del Settebello nei quarti in scena martedì

Quarti di Finale dei mondiali in programma martedì, c’è attesa per conoscere quali saranno gli avversari degli azzurri: la squadra che uscirà vincente nello scontro tra Serbia e Giappone. Favoriti i balcanici rispetto ai padroni di casa potendo vantare diverse individualità di spessore come Jaksic e Rasovic.

Pallanuoto femminile, domani la gara qualificazione contro la Nuova Zelanda

Domani toccherà al “setterosa” di pallanuoto femminile riscattare la brutta sconfitta contro la Grecia e conquistare, come i colleghi uomini, l’accesso ai playoff contro la Nuova Zelanda, avversario alla portata delle ragazze allenate da Carlo Silipo.