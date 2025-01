“Ora o mai più”, il papà di Giorgia contro la Rettore: “Perché non mi è piaciuta”

Nella puntata di ieri de “La volta buona”, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, è stato ospite Giulio Todrani, il papà della cantante Giorgia. L’ospite d’eccezione ha avuto modo di parlare di “Ora o mai più“, lo show condotto da Marco Liorni il sabato sera su Rai1, ed in particolare si è scagliato contro Donatella Rettore. (Continua…)

Donatella Rettore, polemiche a “Ora o mai più”

La cantante Donatella Rettore è uno dei giudici di “Ora o mai più”, talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai 1. L’artista, però, è finita tra le polemiche, sia per il giudizio espresso nei confronti di Loredana Errore sia per la lite con Valerio Scanu. A quest’ultimo, la Rettore ha consigliato di farsi un bagno di umiltà perchè non è possibile che quando i giudici parlano lui inizi a sbuffare o a guardare per aria. Su Loredana Errore, invece, ha commesso un’enorme gaffe ed è stato ripreso anche da Giulio Todrani nella puntata di ieri de “La volta buona”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)