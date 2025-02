Home | L’ora legale quest’anno arriva in anticipo: ecco quando spostare in avanti le lancette

Ora legale 2025 quando cambia. Tra poco più di un mese le giornate torneranno ad allungarsi in virtù dell’ingresso dell’ora legale. Gli italiani, infatti, saranno chiamate a spostare in avanti di un’ora le lancette dei nostri orologi. Come sempre, il cambio dell’ora comporterà alcune conseguenze per il nostro organismo. (Continua…)

Cos’è l’ora legale

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Proprio per questo motivo, oltre ad “ora legale”, si usa chiamarlo anche “orario estivo”. In alcuni paesi l’ora solare è stata sospesa e si adotta l’ora legale per tutto l’anno. L’ora legale tornerà tra poco più di un mese nel nostro paese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)