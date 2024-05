Finale Conference League, Olympiacos – Fiorentina: le probabili formazioni

Olympiacos-Fiorentina probabili formazioni. Per il secondo anno consecutivo i Viola giocheranno la finale di Conference League. Questa volta, però, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha un solo obiettivo: vincere. Di fronte troveranno un avversario abbastanza temibile, che in semifinale ha fatto fuori l’Aston Villa favorito sulla carta. (Continua…)

Olympiacos – Fiorentina probabili formazioni

Tutto pronto ad Atene per la finale di Conference League. Ad affrontarsi saranno Olympiacos e Fiorentina, che in semifinale hanno battuto rispettivamente Aston Villa e Club Brugge. I Viola giungono per il secondo anno consecutivo in finale di Conference League. Lo scorso anno hanno dovuto soccombere contro il West Ham, quest’anno invece vogliono vincere e dedicare il trofeo al compianto Joe Barone.

Queste le probabili formazioni:

Olympiakos (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Quini; Hezze, Horta, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis; All. Mendilibar

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Arthur; Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano