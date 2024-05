Conference League, “pazza” Fiorentina: 3–2 al Bruges, la finale è più vicina

Conference League, la Fiorentina batte il Club Brugge 3 a 2: la finale è più vicina. La UEFA Europa Conference League, meglio nota come Conference League o semplicemente Conference, è una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, la terza per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League. Un’inarrestabile Fiorentina ha vinto con un 3 a 2 la semifinale d’andata di Conference League contro il Club Brugge. Alla fine del primo tempo i viola conducevano la partita con un bel 2 a 1. Il match si è fatto decisamente più emozionante nel secondo tempo. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo tra Fiorentina e Club Brugge, Italiano è stato costretto ad effetturare il primo cambio: Sottil si è fatto male su un contatto di gioco, lasciando posto a Kouame. Dopo un’ora di gioco è avvenuto l’episodio che ha cambiato le sorti della semifinale d’andata della Conference League: fallo di Onyedika a centrocampo, Oliver estrae il cartellino giallo, il secondo per il centrocampista che deve così andare sotto la doccia in anticipo. Nonostante stiano giocando con un uomo in più, la Fiorentina si assopisce e il Brugge segna il gol del pareggio. Quando tutto sembrava finito sul 2 a 2, Nzola ha segnato il goal del 3 a 2, regalando ai viola la vittoria nella partita della semifinale d’andata di Conference League. Ora le due squadre si sfideranno di nuovo mercoledì 8 Maggio 2024 alle 18.45 in casa del Club Brugge.