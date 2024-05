Conference League, finale Olympiacos-Fiorentina: le quote. La UEFA Europa Conference League, meglio nota come Conference League o semplicemente Conference, è una competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, la terza per prestigio dopo la Champions League e l’Europa League. Siamo all’atto finale della Conference League, la gara che assegnerà il trofeo che è stato del West Ham per gli ultimi 12 mesi, e nella nuovissima OPAP Arena – Gipedo Agias Sophias di Atene si sfideranno domani 29 Maggio 2024 l’Olympiakos di Mendilibar e la Fiorentina di Italiano. La Fiorentina è già partita per Atene. Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura e poi la consueta conferenza stampa pre partita secondo il protocollo della Uefa. La Fiorentina soggiornerà nella zona della città più vicina allo stadio dell’AEK, quello che ospiterà la finale. (Continua a leggere dopo le foto)

Secondo tentativo, sperando che sia la volta buona: come l’anno scorso, la Fiorentina si presenta alla finalissima di Conference League e questa volta deve affrontare l’Olympiacos proprio ad Atene, in casa sua, dove i greci potranno sfruttare la forza di un tifo superiore come numeri. Ma Italiano non si farà intimidire dalla situazione ambientale: dopo aver perso a Praga contro il West Ham proprio un anno fa, ci riprova adesso con la speranza di conquistare il primo trofeo della sua carriera. Italiano ha gestito il finale di stagione proprio per preparare al meglio questo appuntamento: il segno 2 vale quota 2,35 su Goldbet e Better, 2,32 su LeoVegas e Netbet. In una sfida, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che sembra molto equilibrata per i valori in campo, anche se l’Olympiacos potrà contare sul grande ex Jovetic, si può considerare il parziale/finale X/2. Una soluzione che si trova in lavagna a 5,75 su Leovegas, 5,50 su Goldbet e Better, a 5,20 su NetBet.