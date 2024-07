Home | Olimpiadi Parigi, argento per Maldini e bronzo per Monna della pistola ad aria

Olimpiadi Parigi pistola ad aria argento per Maldini e bronzo per Monna. La seconda giornata dei Giochi Olimpici ha visto un ottimo inizio per l’Italia, con la conquista di due medaglie nella finale maschile della pistola ad aria 10m. Maldini ha ottenuto l’argento con 240.0 punti, mentre Monna si è aggiudicato il bronzo con 218.6 punti.

Paolo Monna e Federico Nilo Maldini ricevono rispettivamente il bronzo e l'argento nella pistola 10 metri.

Il cinese Xie Yu ha vinto l’oro con 240.9 punti, rimontando nella frazione finale. I due atleti italiani hanno mostrato una grande prestazione sin dalle prime fasi della gara, facendo sorridere l’Italia per il loro eccellente risultato. “È un’emozione incredibile. È tutto così grande per me. L’ultimo tiro non è stato buono: è stata una gara molto difficile. Ho cercato di fare meglio ma sono comunque molto felice di questo argento che significa molto per me e per i miei compagni”. Così Federico Nilo Maldini, 23enne di Bologna, dopo la conquista della medaglia d’argento nella pistola 10 metri.

“Non mi aspettavo una medaglia di bronzo, una medaglia in generale. Sono davvero felice e finalmente questi tre anni di sacrifici dopo Tokyo sono serviti. Sono estremamente felice”. Così invece Paolo Monna, che nella stessa gara ha vinto la medaglia di bronzo.