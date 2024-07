Olimpiadi Parigi Nuoto Martinenghi e Viberti in semifinale nei 100 rana. “Ero molto pesante in acqua, dovevo rompere il ghiaccio. Va benissimo così. Sui tempi siamo tutti lì, ci siamo un po’ studiati, sapevo che la mattina era difficile per me, faccio sempre un po’ fatica, stamattina ero molto addormentato. Oggi sarà una bella lotta, sono contento che siamo in due a difendere la bandiera”. Così a Raisport Nicolo’ Martinenghi ha commentato la semifinale dei 100 rana conquistata insieme a Ludovico Viberti, dentro con l’ultimo tempo utile.

“Qui si fa sul serio. Ci sono due tipologie di atleti, chi è veramente concentrato e chi ha una atteggiamento più spensierata perché la tensione non la vede proprio. Secondo me la terra di mezzo è quella un po’ più pericolosa. Il gruppo? L’Italia vuole tenere il proprio spazio guadagnato con fatica negli ultimi anni, abbiamo una grossa responsabilità ma è giusto averla. Sono nove giorni di gare impegnative e stare sempre al top ma è il nostro lavoro”, ha chiuso l’azzurro del nuoto.