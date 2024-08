Olimpiadi Parigi Marcell Jacobs parla in previsione del debutto di sabato. Lo sprinter Azzurro ha partecipato alla terza conferenza stampa di Casa Italia presso Le Pré Catelan ed è apparso sereno e motivato. Si è mostrato ottimista riguardo alle sue prospettive nei 100 metri a Parigi, dopo aver vinto l’oro a Tokyo nel 2021. Ha sottolineato che il suo principale ostacolo potrebbero essere le semifinali, data la forte competizione per i posti disponibili nella finale. La gara per lui inizia sabato 3 agosto alle 11:45, con le semifinali e la finale in programma per domenica 4 agosto alle 20 e 21:50 rispettivamente.

Nel 2024, Jacobs ha limitato le sue partecipazioni alle gare, trasferendosi in Florida per essere allenato da Rana Reider. Ha saltato la stagione indoor e ha segnato il suo miglior tempo all’aperto con 9″92 a Turku, Finlandia, che lo pone attualmente al tredicesimo posto mondiale dell’anno. Nel test preolimpico a Rieti, ha vinto la finale con 10″08.

Jacobs ha dichiarato: “Mi sento molto sereno e fiducioso nelle mie capacità. Gli ultimi test mi hanno dato fiducia e credo di essere arrivato a Parigi in condizione ideale per l’appuntamento cruciale dell’anno. Non vedo un favorito netto; Lyles non mi spaventa particolarmente, ma forse temo di più il giamaicano Thompson che ha impressionato ai Trials del suo paese. Lyles è indiscutibilmente un campione del mondo e un velocista abituato a vincere nelle occasioni importanti, ma io non mi sento da meno e voglio competere alla pari con tutti.”

Ha aggiunto: “Il mio obiettivo principale sarà raggiungere la finale, il che sarà impegnativo data la forte competizione per i posti disponibili. Se ci arriverò, cercherò di superare più avversari possibile, con l’obiettivo di correre sotto i 9″85 per puntare al podio.”